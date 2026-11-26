Аутор:АТВ редакција
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Бивша хрватска олимпијка оптужила је познатог атлетског тренера за вишегодишње уцјене, манипулације те физичко, психичко и сексуално злостављање које је, како тврди, почело док је била малољетна.
Она је своју исповијест изнијела за РТЛ Директ поводом Међународног дана борбе против насиља над женама, отварајући питање злостављања дјевојчица у спортским клубовима.
Према њеним наводима, сексуално злостављање почело је када је имала 17 година, док је већ са 15 открила мрачну страну хрватске атлетике.
Испричала је да се повјерење тренера стицало тако што је морала да дође у његову спаваћу собу, свуче се у танге и рве с њим, иако је он био ожењен и имао дјецу.
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Додала је да је тренер контролисао и њен приватни живот – с ким ће се дружити и разговарати, шта ће носити и слушати, па чак и какву ће фризуру имати.
Иако је остваривала врхунске спортске резултате, злостављање је оставило озбиљне посљедице по њено ментално здравље.
Након наступа на Олимпијским играма повукла се из спорта како би побјегла од злостављача, а неколико година касније завршила је код психијатра са дијагнозом тешке депресије и терапијом.
Своје искуство подијелила је и Тена Сакар Вукић, која је тренирала у другом клубу и тврди да ју је тренер злостављао током масаже.
Навела је да је полиција спровела истрагу након њене пријаве, али да је ДОРХ случај одбацио, док је тренеру изречена мјера мировања лиценце на 30 дана након чега је враћен на посао.
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Када је своју причу објавила на друштвеним мрежама, јавило јој се 15 жртава из атлетике, неке и са анонимних налога због страха.
Редакцији РТЛ Директа стигле су и бројне поруке других дјевојака из цијеле Хрватске у којима описују непримјерене поступке и злостављања, већином док су биле малољетнице.
Секретар атлетског клуба Сесвете Дује Бонаци упозорава да је проблем злостављања у атлетици широко распрострањен и тврди да је пријава коју је поднио против високог званичника Атлетског савеза заташкана, након чега су он и клуб избачени из савеза.
Из Атлетског савеза су поручили да је Бонаци избачен због подношења лажних пријава и наношења штете атлетици.
Хрватски олимпијски одбор потврдио је да је упознат са више пријава о могућем злостављању малољетника, нагласивши да наводе не може третирати као утврђене чињенице, али да их треба размотрити у складу са прописима и уз заштиту свих учесника.
Бивша олимпијка, која је свој случај пријавила полицији прије десетак дана, истакла је да су многи у спортским круговима знали за оваква понашања, али су ћутали. Она је позвала све жртве да проговоре и пријаве злостављаче, поручивши да предаторима нема мјеста у спорту, преноси Индекс.
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