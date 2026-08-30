Боли за поп...: Новинарку ујела оса пред камером

Аутор:АТВ редакција
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Репортерка РТЛ-а доживјела је неугодну ситуацију приликом јављања уживо у програм, када је оса убола у врат.
Иако је убод заболио, Теа Михановић професионално је урадила своје јављање у информативну емисију.
Тренутак убода забиљежен је прије укључења у програм, када ју је сниматељ питао да ли ће моћи издржати укључење, преноси "Кликс".
"Не могу вјеровати, ово ми се још није десило. Боли за попи*дит", казала је.
Снимак забиљежен прије јављања Михановић је подијелила на друштвеним мрежама, а многи пратиоци похвалили су њен професионализам.
"Ово зна бити јако опасно", "Свака част, гледала сам јављање уживо и никад не бих рекла да се нешто тако десило прије", "Заиста си јако професионална", били су само неки од коментара.
@teamihanovic
📺🐝 Svašta sam doživjela u lajvovima, ali ovo je novo😂 ♬ izvorni zvuk - teamihanovic
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