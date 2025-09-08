Logo
Брајовић рањен у покушају атентата

СРНА

08.09.2025

22:29

Брајовић рањен у покушају атентата
Фото: Pexels

Двије особе су убијене, а двије рањене у пуцњави у кафићу у Скадру, а албански медији пишу да је мета атентата био Ероген Брајовић који је повријеђен.

Један од двојице убијених је телохранитељ Брајовића, а међу рањенима је и конобарица.

Осумњичени, 29-годишњи Рагип Гила, који има кривични досије, ухапшен је након што је изазвао саобраћајну незгоду приликом бјекства.

Истрага се фокусира на могуће мотиве осветничког карактера, с обзиром на чланство Брајовића у клану Бајри.

Полиција је претресла куће породице Лици, познате по сукобу са кланом Бајри, али без привођења икога.

Како црногорски медији јављају, истражни органи те земље раније су теретили Брајовића да је вођа криминалне организације и да је планирао више убистава.

Брајовић је оптужен пред Вишим судом у Подгорици заједно са још двојицом да су припремали ликвидације бивших и садашњих полицијских службеника и наводних чланова кавачког клана.

Иако је Црна Гора тражила његово изручење, албански надлежни органи одбили су то 2019 године. Њему се у Албанији суди за исто кривично дјело за које и у Црној Гори.

