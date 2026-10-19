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Црна Гора: Мушкарац ухапшен због пријетњи оцу

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19.10.2026 22:49

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Аутомобил полиције Црне Горе.

Службеници полиције су, по налогу Основног државног тужилаштва (ОДТ) у Никшићу, ухапсили В.П. због сумње да је пријетио оцу.

Како је саопштено из ОДТ-а, В.П. ће бити приведен на саслушање дежурном тужиоцу.

„Основано се сумња да је осумњичени пријетњом да ће напасти на живот и тијело свог оца угрозио његову сигурност и да је извршио кривично дјело насиље у породици или у породичној заједници“, наводи се у саопштењу.

(РТЦГ)

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Подијели:

Тагови :

Црна Гора

хапшење

пријетња

Никшић

насиље у породици

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