Аутор:АТВ редакција
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Црна Гора је на Међувладиној конференцији у Бриселу привремено затворила још два преговарачка поглавља са Европском унијом.
То је саопштио државни министар за европске послове и одбрану Ирске Томас Берн, који предсједава Међувладиној конференцији.
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Привремено су затворена поглавља 16 – Порези и 22 – Регионална политика и координација структурних инструмената.
Министарка европских послова Маида Горчевић казала је да је тај успјех заснован на заслугама и да је показатељ тога да реформе могу довести земље кандидате до чланства.
"Привремено затварање ових поглавља значиће и затварање мјерила. Ми ћемо урадити све што Европска комисија буде сматрала неопходим", казала је Маида Горчевић.
Европска комесарка за проширење Марта Кос казала је да је до данас затворено 13 поглавља од почетка године. Истакла је да је Црна Гора на трећем мјесту по броју поглавља која су затворена у једној години, иза Литваније и Летоније, а велика је могућност и да ће их и престићи.
"Данашње постигнуће је резултат великог дугогодишњег рада и доказ шта се може постићи када се политика и лични интереси ставе по страни", рекла је Марта Кос.
Нагласила је да је Црна Гора испунила услове и за затварање свих преосталих поглавља до краја године.
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"Али рад још није готов и важно је да направимо додатно гурање да током ирског предсједавања Црна Гора заврши преостали посао", рекла је Марта Кос, преноси портал Радио-телевизије Црне Горе.
Берн је истакао да је ријеч о комплексном процесу, те да државе чланице помажу Црној Гори да овај посао доведе до краја, преноси Танјуг.
"Ово може веома брзо да се одради и видимо да постоји велика флексибилност", рекао је Берн.
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