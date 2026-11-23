Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Представница Црне Горе на такмичењу Мис универзума, Марија Александра Ивезај одговорила је на питања јавности о свом потезу током представљања и поручила да је поносна и на своје албанско поријекло и на Црну Гору.
Након што је њено представљање на такмичењу за Мис Универзума привукло велику пажњу, јер је на сцену показала "двоглавог орла", Марија Александра Ивезај се огласила на друштвеним мрежама.
"Многи људи су ме питали зашто сам показала албанског орла током свог представљања на такмичењу за Мис Универзума. Размишљала сам о том тренутку прије него што сам изашла на сцену и ИЗАБРАЛА сам да то урадим јер сам жељела да дјевојке албанског поријекла из Црне Горе виде дио себе тамо горе са мном. Оба моја родитеља су рођена и одрасла у Црној Гори. Моја породица је из Тузи и одрастала сам враћајући се ту сваког љета. То што сам Албанка дио је приче моје породице, а дио те приче је и Црна Гора. Када сам на тој сцени изговорила ‘Црна Гора’ и подигла орла, била сам поносна на обоје. Дошла сам на Мис Универзума надајући се да ће се и људи из мањинских заједница у Црној Гори осјетити представљенима. Слављење нашег насљеђа био је један од најличнијих начина на које сам могла да одам почаст земљи коју моја породица назива домом. Урадила бих то поново", написала је на Инстаграму.
Подсјетимо, на 75. избору за Мис универзума дошло је до неочекиваног скандала када је представница Црне Горе, Мариа Александра Ивезај, током дефилеа у националним костимима направила гест који је подигао велику прашину.
Она је на сцени рукама показала "двоглавог орла" који се често сматра симболом такозване велике Албаније.
Она се није ту зауставила већ је убрзо на свом званичном Инстаграм налогу подијелила фотографију у раскошном националном костиму, поново истичући исти симбол, преноси "Блиц".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
1 ч2
Регион
2 ч3
Регион
16 ч0
Регион
18 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму