Дијете умрло у болници од опекотина

11.09.2025
Двогодишње дијете преминуло је у болници у Славонском Броду у четвртак, а према првим информацијама узрок смрти су посљедице опекотина.
Ријеч је о дјетету које је рођено 2023. године, а како је за Дневник.хр рекла портпаролка бродско-посавске полиције Ката Нујић полиција је дојаву добила из болнице.
Полиција у сарадњи са жупанијским државним Тужилаштвом спроводи истрагу шта се догодило.
