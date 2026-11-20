Аутор:АТВ редакција
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Спасилачке екипе трагају за дјететом које је упало у ријеку Рибницу у Подгорици.
То је потврђено за РТЦГ из подгоричке Службе заштите и спасавања.
"Наше екипе су на терену и трагају за дјететом", речено је из поменуте службе.
Грађани су полицији пријавили да су видјели како је дијете упало у ријеку.
Према информацијама из полиције, ријеч је о шестогодишњем дјетету.
Ватрогасци су распоређени на три локације - код Скалина, Капаџића моста и на Конику.
Ситуација је веома сложена због високог водостаја и брзине ријеке у појединим дијеловима.
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