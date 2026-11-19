Аутор:АТВ редакција
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Невријеме које је вечерас захватило већи дио Црне Горе изазвало је проблеме на дистрибутивној мрежи, због чега је више насеља на подручју Подгорице и Цетиња остало без напајања електричном енергијом.
Из Црногорског електродистрибутивног система (ЦЕДИС) саопштили су да су екипе на терену и раде на отклањању кварова, пренио је портал Цдм.
Без струје је данас поподне остао и Тиват на цијелој својој територији.
Ауто-мото
Како се спасити ако сте ушли аутомобилом у поплављену улицу или је почела олуја?
Како портал незванично сазнаје, сумња се на квар на главном далеководу усљед неповољних временских прилика, преноси Танјуг.
За сада нема званичних информација о узроку прекида, нити о очекиваном термину поновног успостављања снабдијевања електричном енергијом.
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