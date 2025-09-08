Директорка насјела на превару, па остала без 54.500 евра

Извор:
08.09.2025
12:37
Нова жртва компјутерске преваре је 66-годишња директорка твртке из Вараждина која је, увјерена да одговара на електроничку пошту пристиглу из твртке у Данској, уплатила 54.500 евра с пословног рачуна подузећа. Тек је накнадном провјером схватила да је преварена.
Према пријави, на службену мејл адресу подузећа у којем је 66-годишњакиња одговорна особа, пристигла је електроничка пошта с двију различитих мејл адреса. У порукама су достављене фактуре с упутствима за плаћање, а жена је сматрала да их је упутила одговорна особа подузећа са сједиштем у Данској.
Будући да је њено подузеће имало обавезу подмирења одређеног дијела износа за наручену робу, 66-годишњакиња је, не сумњајући у вјеродостојност запримљених упутстава, с пословног рачуна подузећа уплатила износ од 54.500 евра.
Накнадном провјером и комуникацијом с одговорном особом подузећа из Данске утврдила је да се ради о лажној електроничкој пошти те да је преварена од непознате особе. Полиција наставља рад с циљем откривања починитеља овог кривичног дјела.
