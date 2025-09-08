Logo
Large banner

Директорка насјела на превару, па остала без 54.500 евра

Извор:

Индекс

08.09.2025

12:37

Коментари:

0
Директорка насјела на превару, па остала без 54.500 евра
Фото: Pixabay

Нова жртва компјутерске преваре је 66-годишња директорка твртке из Вараждина која је, увјерена да одговара на електроничку пошту пристиглу из твртке у Данској, уплатила 54.500 евра с пословног рачуна подузећа. Тек је накнадном провјером схватила да је преварена.

Према пријави, на службену мејл адресу подузећа у којем је 66-годишњакиња одговорна особа, пристигла је електроничка пошта с двију различитих мејл адреса. У порукама су достављене фактуре с упутствима за плаћање, а жена је сматрала да их је упутила одговорна особа подузећа са сједиштем у Данској.

Будући да је њено подузеће имало обавезу подмирења одређеног дијела износа за наручену робу, 66-годишњакиња је, не сумњајући у вјеродостојност запримљених упутстава, с пословног рачуна подузећа уплатила износ од 54.500 евра.

Накнадном провјером и комуникацијом с одговорном особом подузећа из Данске утврдила је да се ради о лажној електроничкој пошти те да је преварена од непознате особе. Полиција наставља рад с циљем откривања починитеља овог кривичног д‌јела.

(Индекс)

Подијели:

Таг:

direktor

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner