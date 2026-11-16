Аутор:АТВ редакција
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Велика несрећа догодила се вечерас у ширем центру Загреба. Под још неразјашњеним околностима, у Улици Јосипа Фона, код Западне жељезничке станице, тешко је повријеђена млађа мушка особа.
Полиција је дојаву о експлозији и појави ватре добила нешто прије 20 сати, након чега су на мјесто несреће изашле све дежурне хитне службе.
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Медицински радници затекли су малољетника на жељезничким шинама. Наводно је дошло до струјног удара високог напона док се дјечак, за којег се незванично сазнаје да има око 15 година, сам пењао на жељезничке вагоне.
На терену су, поред Хитне помоћи и полиције, и загребачки ватрогасци, који помажу у збрињавању тешко опеченог младића.
Незванично се сазнаје да је малољетник приликом указивања помоћи био свјестан, али ће се тек након што му у болници буде пружена сва потребна помоћ знати колико су тешке његове повреде и да ли је животно угрожен.
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Полиција тренутно обавља увиђај како би се утврдиле све околности несреће.
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