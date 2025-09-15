Драма изнад Загреба: Авион хитно слетио

15.09.2025
10:56
Јутрос око 8 сати дошло је до ванредног слијетања путничког авиона на загребачки аеродром.
Како је пренио Дневник.хр позивајући се на портпарола Међународног аеродрома Загреб, авион компаније "Eurowings" затражио је јутрос ванредно слијетање на аеродром Фрањо Туђман.
"У складу са прописаним процедурама активиран је локални поступак за ванредно слијетање. Авион је сигурно слетио, није било угрожавања путника, посаде или инфраструктуре", потврдила је Лидија Цапковић Мартинек.
У кабини авиона који је летио изнад Хрватске примијећен је дим, због чега је активиран поступак за принудно слијетање па је авион убрзо безбједно слетио на писту загребачког аеродрома.
