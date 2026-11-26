Аутор:АТВ редакција
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Друштвеним мрежама прошириле су се објаве забринутих родитеља ученика средње школе у Великој Горици, у којима се наводи да међу дјецом кружи опасна порука.
Један од ученика запријетио је да ће у школу донијети оружје, као и да посједује списак ученика којима намјерава да науди.
Родитељи су истакли да се њихова дјеца због ових пријетњи плаше да одлазе на наставу. Из школе су потврдили да су упознати са ситуацијом, као и да је полиција обавијештена и укључена у случај још јуче у вечерњим сатима, пише Дневник.хр.
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Из управе школе поручили су да су све надлежне службе одмах реаговале и да су предузете неопходне мјере у складу са прописаним протоколима.
"Ситуација је у потпуности под контролом, а безбједност ученика и запослених ни у једном тренутку није била угрожена. Настава се одвија редовно и у безбједном окружењу", навели су из школе.
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