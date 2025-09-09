Држављанка Турске носила муницију у пртљагу, ухапшена на подгоричком аеродрому

09.09.2025
На подгоричком Аеродрому ухапшена је држављанка Турске код које је пронађена муниција у пртљагу.
Држављанка Турске Е.Г.Т. (29) је ухапшена синоћ на излазу из Црне Горе.
Како је саопштено из Управе полиције Црне Горе код ње су приликом претреса пронађена три комада муниције калибра 9 mm.
Са догађајем је упознат тужилац у Основном државном тужилаштву у Подгорици по чијем је налогу Е.Г.Т. лишена слободе због сумње да је извршила кривично дјело недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја.
Она ће данас бити предата поступајућем тужиоцу на даљу надлежност уз кривичну пријаву, стоји у саопштењу Тима за односе с јавношћу Управе полиције.
