Еди Рама представио новог члана владе: Диела је прва АI министарка на свијету

11.09.2025

15:45

Еди Рама представио новог члана владе: Диела је прва АI министарка на свијету
Фото: Tanjug

Албанија је постала прва земља на свијету која има АИ министра - не министра за вештачку интелигенцију, већ виртуелног министра састављеног од пиксела и кода, којег покреће управо вјештачка интелигенција.

Њено име је Диела (Диелла), што на албанском значи "сунчев сјај", а она ће бити задужена за све јавне набавке, изјавио је у четвртак премијер Еди Рама

Током љета Рама је наговијестио да би земља једног дана могла да има дигиталног министра, па чак и премијера заснованог на вјештачкој интелигенцији, али мало ко је вјеровао да ће тај дан доћи тако брзо.

На засједању Социјалистичке партије у Тирани у четвртак, гдје је Рама објавио који министри одлазе а који остају на новом мандату, представио је и Диелу - јединог члана владе који није људско биће.

- Диела је први члан који није физички присутан, већ виртуелно створен помоћу вјештачке интелигенције - рекао је Рама члановима партије.

Јован Мемедовић-11092025

Сцена

Мемедовић скрхан болом, опростио се од пријатеља емотивним ријечима

Он је нагласио да ће одлуке о тендерима бити измештене "из министарстава" и повјерене Диели, која је "слуга јавних набавки". Процес ће се, како је додао, одвијати "корак по корак", али ће Албанија постати земља у којој су јавни тендери "100 одсто некоруптивни и у којој је сва јавна средства која прођу кроз поступак тендера 100 одсто проверљива", преноси Политико.

- Ово није научна фантастика, већ дужност Диеле- истакао је Рама.

Диела је већ представљена албанским грађанима, јер покреће државну платформу е-Албаниа, која омогућава дигитални приступ готово свим владиним услугама. Она има и аватар - младу жену одјевену у традиционалну албанску ношњу.

Диела ће процјењивати тендере и имати право да „ангажује таленте из цијелог свјета“, док ће разбијати „страх од предрасуда и укочености администрације“.

Албанија се дуго суочава са проблемом корупције, нарочито у јавној управи и у области јавних набавки. На тај проблем Европска унија више пута је указивала у својим годишњим извјештајима о владавини права.

Рама је у мају 2025. освојио историјски четврти мандат, са обећањем да ће земља ући у Европску унију до 2030. године.

Тагови:

Edi Rama

Вјештачка интелигенција

