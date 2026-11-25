Аутор:АТВ редакција
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Хрватска полиција трага за Гојком Барићем, родом из Босне и Херцеговине, који је нестао у суботу, 21. новембра, у Книну, одакле је требало да отпутује у Њемачку, гдје има пријављено боравиште.
Према подацима из Националне евиденције несталих особа, Барић се тог јутра удаљио од куће, а око 8.35 часова требало је да аутобусом крене из Книна према Загребу, одакле је планирао да настави пут према Њемачкој.
Барић је хрватски држављанин рођен у Насићима у Босни и Херцеговини и пребивалиште има у Книну, а боравиште у њемачком граду Крајлсхајму.
Висок је 190 центиметара, мршаве је тјелесне грађе, има сиједу косу и смеђе очи. Носи обућу број 44, а на подлактици лијеве руке има тетоважу у облику мале траке.
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Полиција моли грађане који су видјели Барића или имају информације које би могле помоћи у његовом проналаску да обавијесте најближу полицијску станицу или позову број 192.
Информације могу доставити и путем имејл адресе nestali@nestali.hr.
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