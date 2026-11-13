Аутор:АТВ редакција
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Након смрти Кристијана Јосипа Периша, бивши пацијенти психијатрије у Јанкомиру описали су случајеве везивања, голотиње и лошег третмана на затвореним одјељењима.
Након смрти 32-годишњег Кристијана Јосипа Периша у Психијатријској клиници „Свети Иван“ у Јанкомиру, читаоци који су тамо боравили као пацијенти јавили су се порталу Индекс и описали своја искуства на затвореним одјељењима.
Једна читатељка послала је хрватском порталу фотографију, коју је уредништво цензурисало, а на којој се види жена, само у доњем вешу, везана за кревет. Фотографија је снимљена из ходника, кроз отворена врата собе.
„На том затвореном одјељењу према мени су се понашали коректно, али није било лако гледати овај призор. Питала сам се да ли особи уопште преостаје икакво достојанство. Та слика ми се урезала у сјећање“, рекла је она у разговору за „Индекс“.
Објашњава да је ријеч о новопримљеној пацијенткињи која је викала када је стигла на одјељење.
„У реду, везали су је, али су је бар могли покрити. Оставили су је такву у соби у којој су већ била три кревета, па су је смјестили у пролаз“, каже она.
Порталу „Индекс“ јавио се и један мушкарац, наводећи да је овог септембра био смјештен на затворено одјељење у Јанкомиру. Он се лијечи од алкохолизма, а након поновног конзумирања алкохола одлучио је да сам потражи помоћ.
Каже да је тамо провео двије ноћи. Тврди да је око поноћи полиција довела старијег мушкарца, којег су медицински техничари, након одласка полиције, везали. Према његовим ријечима, пацијент је око 2.00 сата послије поноћи пао на под, док је још увијек био везан за душек. Читалац наводи да је пацијент био го и да је све до јутра дозивао помоћ. Тврди да је и сам лупао на врата, тражећи да неко дође и помогне везаном пацијенту, али да се нико није одазвао све до доласка јутарње смјене, око 6.00 сати ујутру.
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„Техничар ме је питао колико дуго је пацијент у том стању, везан, наг и на поду. Рекао сам му: најмање четири сата. Техничар ми је тада рекао да то никоме не помињем“, написао је он.
Редакцији се јавила и једна мајка, наводећи да је њен син, који је тада имао 17 година, доживио психотичну епизоду након једног стресног догађаја. Одмах га је одвела на педијатријско одјељење у Јанкомиру. Када га је сутрадан посјетила, син јој је испричао да су га, након што је одбио да узме лијекове, два техничара и још двоје запослених притиснули уз под, притискајући му кољена на врат док су му давали инјекцију.
„Тада сам мислила да је то уобичајена процедура. Врат га је болео двије недјеље, али претпоставила сам да се пацијенти тако везују. Тек након смрти овог младића схватила сам да су такве праксе забрањене и изузетно опасне. Када сам читала о томе, осјетила сам срећу што је мој син и данас жив“, рекла је она.
У то време, њеном сину је преписан Халдол, антипсихотик због којег му је срце убрзано куцало. Жалио се љекару, али мајка тврди да је љекар предузео нешто тек након што је она успјела да га добије на приватни број телефона, око Божића прошле године, и уверила га да њеном сину није добро. Након тога, љекар је смањио дозу, а стање њеног сина се убрзо поправило.
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Неколико дана прије његовог 18. рођендана, симптоми су се вратили. Мајка каже да није жељела поново да га води у Јанкомир, али нису имали другог избора осим да потраже помоћ. Наводе да су успјели да договоре да он остане код куће, настави са терапијом и одлази на редовне контроле.
Нови проблеми појавили су се након што је њен син напунио 18 година. Упућен је у болницу у Врапчу, али су га у хитној служби одбили због мјеста становања. На крају га је мајка одвела у болницу у Виноградској улици, установу о којој она говори искључиво у позитивном свјетлу.
Корисници Редита су такође подијелили своја искуства из Јанкомира. Једна корисница је написала да је прије мјесец дана боравила у овој установи и да је љекару пријавила медицинско особље, наводећи оно што је описала као нехуман однос према пацијентима. Она наводи да је затражила хитан отпуст након што је један техничар почео лоше да поступа према њој.
У истој објави описала је случај пацијенткиње која је, према њеним ријечима, пришла пулту и рекла да жели да се повреди. Ауторка објаве тврди да је медицинска сестра одговорила да нема намјеру да се бави њом, јер јој се смјена завршавала.
Другачије искуство описао је бивши пацијент који наводи да је у јесен 2024. године потражио помоћ у Јанкомиру због тешке несанице, која је довела до суицидалних мисли; на затвореном одјељењу провео је нешто мање од три дана. Након тога је пребачен на отворено одјељење, гдје је остао још мјесец дана.
Каже да су га љекари и медицинске сестре саслушали, да му је лијечење помогло и да током боравка није доживио ништа непримјерено.
„Однос љекара и медицинских сестара према мени био је више него професионалан“, написао је. Са лијечењем и контролним прегледима наставио је и након отпуста из болнице.
Напомиње да је у његовој соби био још један пацијент који је сваке вечери био везиван за кревет. Према његовом запажању, тај пацијент је у тим тренуцима био миран и сарађивао је.
Позитивна искуства из ове болнице могу се пронаћи и на друштвеним мрежама. Једна корисница Редита написала је да је прошле године провела мјесец дана на женском затвореном одјељењу и да јој је боравак тамо спасао живот.
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