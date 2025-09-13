Гори фабрика пластике у Скопљу! Црни облак дима се надвио над градом

13.09.2025
17:22
Коментари:0
Велики пожар букнуо је данас су фабрици пластике "Зеро Wасте" у Сјеверној Македонији, а у његовом гашењу учествује неколико екипа ватрогасне јединице из Скопља, потврдили су из Дирекције за заштиту и спасавање и Ватрогасно-спасилачке бригаде града Скопља.
У Турбареву је велики пожар који је захватио отпадни материјал, а гаси га неколико екипа рекао је за агенцију МИА Звонко Томевски из скопске бригаде.
Huge smoke development in the Trubarevo suburb of #Skopje, North #Macedonia 🇲🇰, at a plastics factory. Fire visible from the entire city. In the last few weeks there has been a string of landfill and industrial fires in this area. pic.twitter.com/YSQ41whWVB— Rainier Jaarsma (@RJaarsma) September 13, 2025
Стојанче Ангелов, директор Дирекције за заштиту и спасавање, изјавио је да је ријеч о великом и озбиљном пожару и да је фабрика била укључена и у складиштење електронског отпада, пише Слободен печат.
Грађани су забринути јер је густ облак дима видљив је из свих дијелова главног града Сјеверне Македоније.
