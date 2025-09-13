Logo

Гори фабрика пластике у Скопљу! Црни облак дима се надвио над градом

13.09.2025

17:22

Гори фабрика пластике у Скопљу! Црни облак дима се надвио над градом
Фото: X/@RJaarsma/screenshot

Велики пожар букнуо је данас су фабрици пластике "Зеро Wасте" у Сјеверној Македонији, а у његовом гашењу учествује неколико екипа ватрогасне јединице из Скопља, потврдили су из Дирекције за заштиту и спасавање и Ватрогасно-спасилачке бригаде града Скопља.

У Турбареву је велики пожар који је захватио отпадни материјал, а гаси га неколико екипа рекао је за агенцију МИА Звонко Томевски из скопске бригаде.

Стојанче Ангелов, директор Дирекције за заштиту и спасавање, изјавио је да је ријеч о великом и озбиљном пожару и да је фабрика била укључена и у складиштење електронског отпада, пише Слободен печат.

Грађани су забринути јер је густ облак дима видљив је из свих дијелова главног града Сјеверне Македоније.

Sjeverna Makedonija

пожар

