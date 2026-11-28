Аутор:АТВ редакција
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Двојица притвореника из Подгорице осумњичена су да су у затвору у Бијелом Пољу злостављали руског држављанина Д. С, тако што су га поливали течношћу по глави и потом палили, саопштила је Управа полиције Црне Горе.
Полиција у Бијелом Пољу поднијела је кривичну пријаву против притвореника М. К. /50/ и Д. Р. /21/ који се терете да су као саизвршиоци починили кривична дјела злостављање и лака тјелесна повреда.
На терет им се ставља да према Русу поступали на понижавајући начин, којим су грубо повриједили његово људско достојанство, притом му наносећи повреде.
Након криминалистичке обраде и прибављања медицинске документације, полиција је против њих поднијела кривичну пријаву по налогу државног тужиоца у Основном државном тужилаштву у Бијелом Пољу.
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