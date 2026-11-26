Аутор:АТВ редакција
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Црвени метеоаларм на снази је у централној Црној Гори и на Приморју због обилних падавина и јаког вјетра, а невријеме је већ изазвало проблеме у саобраћају. Авион Ер Србије из Београда умјесто у Тиват слетио је у Подгорицу.
Из Министарства унутрашњих послова Црне Горе апеловали су на грађане да буду опрезни, избјегавају боравак у близини водотока и подручја подложних плављењу, као и да путовања планирају у складу са временским условима.
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У централним дијеловима земље очекују се удари вјетра јачи од 17 метара у секунди, односно преко 50 километара на сат, као и обилна киша са најмање 50 милиметара падавина за 12 сати. Могуће су и временске непогоде праћене градом.
Сличне временске прилике најављене су и у континенталним и планинским предјелима, гдје се очекују удари вјетра преко 50 километара на сат и најмање 50 милиметара кише за 24 сата.
Због неповољних временских услова јутарњи лет Ер Србије из Београда, који је требало да слети у Тиват, преусмјерен је на аеродром у Подгорици.
Одлуку је донио капетан авиона типа АТР72 након неуспјелог покушаја слијетања у Тиват.
Лоше вријеме, јак југо, ниска облачност и обилне падавине јутрос су изазвали бројне проблеме у саобраћају у Тивту.
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Велика количина кише покренула је бујице које су на више мјеста поплавиле путеве. Због изливања воде у Солилима тренутно је непроходан локални пут Тиват–Радовићи–Луштица.
На терену је Комунална полиција, која зауставља возила и преусмјерава их назад према Тивту, односно Кртолима, преносе подгоричке "Вијести".
Из МУП-а поново апелују на грађане да прате званична обавјештења и препоруке надлежних служби, као и да избјегавају непотребна путовања док трају неповољне временске прилике.
(Мондо)
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