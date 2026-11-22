Аутор:АТВ редакција
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Град Загреб саопштио је данас да ће са свим клубовима одборника у Градској скупштини разговарати о захтјеву породице преминулог Кристијана Јосипа Периша да се Клиника за психијатрију „Свети Иван“ у Јанкомиру преименује њему у спомен.
Ова информација објављена је дан након што су се хиљаде грађана окупиле на комеморацији на Тргу бана Јелачића.
„Након трагичне смрти Кристијана Јосипа Периша и захтјева породице да се Клиника за психијатрију 'Св. Иван' преименује њему у спомен, у договору са предсједником Градске скупштине Града Загреба спровешће се разговори са свим клубовима одборника како би се размотрио овај захтјев, будући да одлуку о преименовању болнице доноси Градска скупштина“, одговорили су из Града Загреба на упит портала Индекс.хр.
Кристијан Јосип Периш био је тридесетдвагодишњи атлетичар, кинезиолог и тренер параоборања руке који је радио са дјецом и особама са инвалидитетом.
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Комеморација за Јосипа Периша, окупљени носили бијеле јастуке: 'Нећете нас угушити'
Он је преминуо 21. октобра у болници у Јанкомиру током примјене мјера физичког спутавања, након што је у ту установу дошао да потражи помоћ. Због сумње на тешко убиство у притвору су четворица медицинских техничара, док је налаз здравствене инспекције утврдио неправилности у поступању. На комеморацији одржаној на главном загребачком тргу, хиљаде грађана подигле су бијеле јастуке у знак подршке породичној иницијативи „Нећете нас угушити“.
Преименовање ове здравствене установе у Клинику за психијатрију „Кристијан Јосип Периш“ један је од пет захтјева које је породица упутила надлежним институцијама:
Измјене прописа о мјерама присиле: Траже се измјене Закона о заштити особа са душевним сметњама и Правилника о мјерама присиле како би се изричито забранило покривање и притисак на лице те свако поступање које отежава дисање. Такође се тражи обавеза да се свака примјена присиле одмах пријави надлежној државној комисији, а свака смрт или тешка повреда полицији.
Захтјев обухвата увођење обавезног видеонадзора у свим просторијама у којима се спроводи спутавање, без изузетака, уз чување снимака најмање шест мјесеци.
Тражи се детаљно испитивање свих медицинских техничара, сестара и љекара који су били у соби током спутавања Периша.
Породица захтјева да Хрватски завод за здравствено осигурање (ХЗЗО) и Хрватска љекарска комора провјере на основу чега су запосленима клинике одобрена боловања која су отварана након Перишеве смрти.
Пети захтјев односи се на промјену назива клинике чији је оснивач Град Загреб, уз поруку породице да желе да установа носи Кристијаново име како би свако ко уђе на та врата знао зашто се правила морају поштовати, преноси Индекс.хр.
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