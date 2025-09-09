Хитно упозорење на невријеме које стиже! На Јадрану могуће пијавице

Извор:
Атмосфера ће се током дана све јаче дестабилизовати, стоји у саопштењу које је објавио Државни хидрометеоролошки завод Хрватске (ДХМЗ) упозоравајући на невријеме које следи.
У сриједу те у првом дијелу четвртка углавном на Јадрану и крајевима уз њега биће обилне падавине уз могућност бујичних и урбаних поплава, а локално је врло вјероватно и грмљавинско невријеме. Обилнији пљускови уз грмљавину очекују се и мјестимично у унутрашњости. На мору ће повремено дувати јак југо, а могућа је и појава пијавица. Пред крај четвртка и у петак, 12. септембра поступно разведравање.
Израженијих пљускова праћених грмљавином може бити већ у уторак увече на сјеверном Јадрану, нарочито у Истри. Сриједа и први дио четвртка потом врло нестабилни уз мјестимичну кишу, локално и интензивне пљускове праћене грмљавином. Нарочито на Јадрану и крајевима уз њега очекује се обилне падавине, локално и више од 100 l/m2 уз могућност урбаних и бујичних поплава, прво на сјеверном дијелу, а од сриједе послијеподне и у Далмацији. Притом је врло вјероватно грмљавинско невреме, пролазно могуће и уз олујан ветар.
На снази су упозорења за грмљавинско невреме, обилне падавине и олујан ветар.
"Грађане позивамо на опрез и подсјећамо да се ниједан ниво упозорења не смије потцијенити. Препоручујемо редовно праћење прогноза и упозорења на мрежној страници метео.хр, гдје их прогностичари ДХМЗ-а стално ажурирају према развоју временске ситуације. Будући да се нивои упозорења могу мијењати, важно их је током овако нестабилних дана провјеравати више пута дневно. Поступајте према упутствима надлежних служби и своје активности прилагодите временским условима", поручује ДХМЗ.
Интензивне временске појаве које се очекују посљедица су дотока све влажнијег и нестабилнијег ваздуха на предњој страни изражене долине која се приближава хрватским крајевима.
Притом се у западном Средоземљу формира плитки циклон који ће се у сриједу премјестити у сјеверни Јадран уз адвекцију значајне количине влажног ваздуха. Уз то долази до стварање плитког циклона и у Ђеновском заливу, а припадни фронтални поремећај преко хрватских крајева прелази у првом дјелу четвртка што додатно погодује настанку изражених нестабилности.
Обилније кише, локално и грмљавине биће мјестимично и у унутрашњости, а на мору је могућа и појава пијавица, преноси Индекс.
На Јадрану ће, нарочито у сриједу дувати јако, понегдје и олујни југо и јужни вјетар (средња брзина ветра од 40 до 70 km/h), а уз премјештање фронталног поремећаја и југозападни и сјеверозападни. Удари ветра локално могу бити и око 100 km/h.
У четвртак према вечери те нарочито током петка поступно смиривање и разведравање.
