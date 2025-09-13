Хорор у Хрватској: Дрогиран и пијан "покосио" Њемицу, па покушао да побјегне

Извор:
Њемачка држављанка (73) погинула је на подручју Фажане када је на њу аутомобилом налетио 23-годишњи држављанин Србије, који је био под утицајем алкохола и дрога и који је након несреће покушао да побјегне, саопштила је данас Полицијска управа истарска.
Несрећа се догодила око 10.50, када је 23-годишњи мушкарац, возећи аутомобил славонскобродских регистрација из смјера Фажане према Пероју, због неприлагођене брзине и под утицајем опијата изгубио контролу над возилом, пише Вечерњи.хр.
Аутомобил је прво скренуо на меки терен, а потом је прешао на лијеву страну пута и ударио у бицикл којим је управљала 73-годишња Њемица.
Од силине ударца, жена је одбачена на поклопац мотора, а потом је пала на тротоар.
Након што је изазвао несрећу, возач се није зауставио да би пружио помоћ тешко повријеђеној жени, већ је наставио да вози.
У даљем бегу спречио га је грађанин који се затекао на мјесту догађаја, сустигао га је и задржао до доласка полиције.
Приликом заустављања, 23-годишњи возач је и сам задобио повреде, чија тежина засад није утврђена.
Код себе је имао и кесицу са 0.1 грама кокаина.
Њемачка држављанка је са тешким повредама превезена у пулску болницу, где је у послијеподневним сатима преминула.
Надлежни државни тужилац је наложио обдукцију да би се утврдио узрок смрти.
Возач аутомобила је ухапшен због сумње да је починио кривично дјела изазивања саобраћајне несреће и непружања помоћи.
По завршетку истраге биће приведен у притворску јединицу Полицијске управе истарске.
