Хорор у комшилуку: Дјечак умро због немара, пет жена на оптуженичкој клупи

Извор:

Танјуг

12.09.2025

10:07

Хорор у комшилуку: Дјечак умро због немара, пет жена на оптуженичкој клупи
Фото: МУП Хрватске

Пет држављанки Хрватске из социјалне установе с подручја Краљевице оптужене су да су из нехата проузроковале смрт 14-годишњег штићеника, од којих се четири терете за конкретно кривично дјело, а пета за саучесништво, односно помоћ починиоцу кривичног дјела.

Пета жена се терети да је непосредно након смрти 14-годишњег штићеника, као одговорна особа те установе, у намери да прикрије поступање четири запослене, саставила неистиниту документацију, чији је садржај прилагодила условима у којима се догађај одвијао, приказавши га као важећи.

Море

Регион

Настављена потрага за д‌јевојком која се утопила у Црној Гори

Како преноси ХРТ, судећи према наведеним елементима у саопштењу ријеч је о Подружници Оштро-Краљевица Центра за рехабилитацију Ријека, гдје је прошле године у септембру смртно страдао 14-годишњи штићеник ове установе.

Надлежни су утврдили да је смрт 14-годишњака са инвалидитетом наступа усљед немара, а утврђене су и бројне друге неправилности, због којих је директорка Центра поднијела оставку.

(б92)

