Хорор у комшилуку: Позвао мајстора због чесме, па му пријетио клањем

Аутор:АТВ редакција
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Ријечки пензионер преживио је праву драму након што га је комшија позвао у стан под изговором да му треба поправка чесме, а затим га сатима држао заточеног, пријетио му смрћу и покушао да изнуди 2.000 евра.
Пензионисани Ј. П., који је у комшилуку познат као мајстор за ситне поправке, одмах се одазвао на позив 55-годишњег Ловорка З. Међутим, умјесто чесме која цури, у стану га је дочекао подрхтавајући хорор и илегална рекетарска пакао.
"Нећемо поправљати чесму, него ћемо рјешавати старе дугове! Ти си давно мојој мајци украо гедоре и ниси плаћао пиће у луци. Силоваћу тебе, твоју жену и кћерку, све ћу снимити, а онда ћу вас са пајдашима убацити у ауто и све расјећи на комаде", урлао је насилни комшија на престрашеног старца.
Када је преплашени пензионер покушао да побјегне, Ловорко му је запријечио пут до врата и забранио му да се јави на телефон када га је позвала супруга. Након сати менталне тортуре, комшија из пакла му је поставио ултиматум да му до сутрадан у 17 часова донесе 2.000 евра, након чега га је коначно пустио. Престрашени старац је одмах отишао право у полицијску станицу.
Општинско државно тужилаштво у Ријеци подигло је оптужницу против Ловорка З. због покушаја изнуде и противправног одузимања слободе. За ове злочине тужилаштво тражи јединствену казну од годину дана затвора, условно на четири године, као и хитну забрану приласка жртви на мање од 100 метара, преноси Јутарњи.хр.
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