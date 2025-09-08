Хрвати поново потонули: Ко их је највише 'издао'?

Извор:
Јутарњи.хр
08.09.2025
18:03
Хрватски туризам наставља силазну путању трећу годину заредом, јасне су бројке.
Пад о којем се прича и овог љета у шпици сезоне потврдили су и управо објављени званични подаци из еВиситора Хрватске туристичке заједнице.
Бројке показују пад броја ноћења страних туриста на читавом Јадрану у распону од два до чак четири одсто у односу на прошли август, а у незнатном паду је и континентални туризам.
Кварнер је највише потонуо с ноћењима (4 одсто), слиједи Шибенско-книнска па Истарска жупанија која има два посто минуса, а једини који биљежи незнатан раст броја страних туриста је Загреб. Највећи пад пак имају са тржишта Холандије, Њемачке и Мађарске, али и осталих водећих тржишта, а расте им тек домаће тржиште и то у само четири регије: Дубровачко-неретванској, Сплитско-далматинској, потом Личко-сењској жупанији те опет Загребу.
Укупно је током августа забиљежено 4,46 милиона долазака страних туриста (једнако као лани) те 500.000 долазака домаћих туриста (+4 одсто). Број ноћења страних туриста у августу је износио 27,25 милиона, што је 2 одсто мање, а домаћих је било једнако. Укупно, било је 2 одсто мање ноћења него лани.
Статистика од почетка године изгледа нешто боље – од јануара до августа имају један одсто више долазака страних туриста те 8 одсто више домаћих гостију, уз једнак број ноћења странаца као лани те плус од 3 одсто кад су у питању домаћи гости. Укупно имамо 2 одсто долазака више него лани, уз један одсто више ноћења, што реално у односу на лани показује стагнацију туристичког промета у Хрватској.
Притом је број страних ноћења растао само у јануару, априлу и јуну.
Бројке такође потврђују продубљивање кризе структуре туристичких капацитета, у којој се већина ноћења и даље одвија у апартманима, уједно сегменту који биљежи највећи минус у броју ноћења у августу, пад од 3 одсто, док су кампови имали скоро два одсто пада броја ноћења у односу на лањски август. Хотели су у незнатном плусу од једва један одсто.
Криза у Њемачкој и високе цијене у Хрватској кумују наставку пада ноћења Нијемаца, за чак 6 одсто у односу на лањски август, и то је већ трећи август по реду с врло сличним падом од 6 одсто. Низоземци пад ноћења броје двоцифрено, ово је важно кампинг емитивно тржиште које такође пада трећу годину заредом, као и чешко с којег опет имају скоро 5 одсто мање ноћења. Италијани су трећу годину заредом у силазној путањи, овог августа имају 3 одсто мање ноћења. Мађарско је ново тржиште које се придружује овима у минусу, у одсто је с тог тржишта било 6 одсто мање ноћења, преноси "Јутарњи".
