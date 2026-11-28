Аутор:АТВ редакција
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Десетак година након великог таласа исељавања Хрвата у Њемачку миграциони тренд се преокренуо. Подаци њемачког статистичког завода (Дестатис) показују да се од почетка јануара до краја септембра ове године у Њемачку доселило 7.012 хрватских држављана, док их је земљу напустило 16.955.
Али пажљивији поглед на статистику показује да разлог није толико масован повратак Хрвата из Њемачке колико чињеница да их све мање тамо одлази.
Дестатис биљежи да се у Њемачку пандемијске 2021. године доселило 28.457 хрватских држављана, а прошле године само 11.352. Истовремено се број хрватских држављана који напуштају Њемачку већ годинама креће између 22.000 и 25.000.
Дакле, негативан миграциони салдо повећава се првенствено зато што Њемачка привлачи све мање нових хрватских досељеника.
"Чим се појави економска криза и егзистенцијална неизвјесност, људи који нису трајно исељени се враћају. Европској унији више није потребно толико радне снаге, јер европска економија тренутно углавном није посебно просперитетна. То су нормалне и очекиване флуктуације. У сваком случају, очигледно је заустављен велики емиграциони талас из Хрватске", рекао је академик и стручњак за демографију Анђелко Акрап.
Али ко су заправо људи који данас напуштају Њемачку? Враћају ли се у Хрватску радно активни људи и породице с дјецом које су емигрирале након уласка Хрватске у Европску унију или прије свега припадници старијих генерација исељеника након одласка у пензију?
И колико их умјесто повратка у Хрватску бира живот у некој трећој земљи?
"Према Евростатовим подацима за 2024. годину, од укупног броја хрватских држављана који су напустили Њемачку, њих готово 80 одсто било је старости од 15 до 64 године. Око десет одсто биле су особе старости 65 и више година, а још толико дјеца млађа од 15 година", рекла је доцент на Хрватским студијама Моника Балија Винцек.
Било би преурањено закључити да се свих готово 17.000 хрватских држављана који су ове године напустили Њемачку вратило у Хрватску. Иако и хрватски подаци потврђују да се миграциони тренд преокренуо, Државни завод за статистику (ДЗС) биљежи знатно другачије бројке од њемачког Дестатиса.
На примјер, према њемачкој статистици, прошле године из Њемачке у Хрватску су се преселиле 20.504 особе, независно од држављанства, док је хрватска статистика евидентирала само 9.628 досељених из Њемачке, од којих су 8.334 хрватска држављанина.
Дио тих разлика произлази из различите методологије. Њемачка статистика евидентира пријаве и одјаве боравка без обзира на његово трајање, док хрватска статистика, која се заснива на подацима МУП-а, обухвата особе које мијењају државу становања на најмање годину дана.
Дакле, хрватски држављанин који сваке године одлази на вишемјесечни рад у Њемачку и потом се враћа може се редовно појављивати у њемачкој, али не и у хрватској статистици.
Дио хрватских грађана годинама живи и ради у Њемачкој, а да никада није одјавио пребивалиште нити пријавио привремени одлазак у иностранство хрватском МУП-у. Када се такве особе врате у Хрватску, могуће је да њихов повратак уопште не буде административно евидентиран.
"С обзиром на то да њемачка статистика евидентира одласке хрватских држављана без обзира на земљу одредишта, не можемо израчунати колико се њих вратило у Хрватску, а колико их је отишло у друге земље. Исто тако, међу поменута 8.334 досељена хрватска држављанина могу бити и особе које су се у Хрватску доселиле први пут, дакле није нужно ријеч о 8.334 повратника", објашњава доцент Балија Винцек.
Дио хрватских држављана вјероватно се из Њемачке сели у Аустрију, Швајцарску, Босну и Херцеговину или друге земље. Посебно треба узети у обзир хрватске држављане поријеклом из БиХ који су с хрватским документима отишли да раде у Њемачку, али никада нису живјели у Хрватској.
Њихов повратак у БиХ евидентира се као одлазак хрватских држављана из Њемачке.
Демограф и професор Тадо Јурић у својој анализи за Вечерњи лист упозорава да све већи број одлазака хрватских држављана из Њемачке не значи нужно масован повратак у домовину.
Он тврди да двије трећине повратника не завршава у Хрватској, него након Њемачке наставља живот у другим европским земљама.
Истовремено се смањује број нових исељеника из Хрватске, углавном због исцрпљеног миграционог потенцијала. Према његовом мишљењу, завршен је период масовног једносмјерног исељавања и почиње период вишесмјерних миграција.
"Из Евростатових података за 2024. годину може се наслутити да међу хрватским држављанима који посљедњих година напуштају Њемачку не преовладавају старе гастарбајтерске генерације. Према резултатима недавног анкетног истраживања на више од 600 хрватских држављана у Баварској и Баден-Виртембергу, међу испитаницима који су већ предузимали кораке ка повратку у Хрватску, њих готово 70 одсто доселило се у Њемачку 2014. године или касније", истиче доцент Моника Балија Винцек.
Занимљив увид у разлоге повратка Хрвата из Њемачке пружа и истраживање Балије Винцек објављено 2023. године у Хрватском географском гласнику. Обухвата деветоро повратника старости од 28 до 41 године, који су у Њемачкој провели између двије и шест година.
Осморо их је још прије одласка из Хрватске планирало повратак, а петоро се вратило након што су остварили циљ због којег су се иселили – прикупили довољно новца за куповину некретнине, отплату кредита или покретање властитог посла.
Преостало четворо као главне разлоге повратка навело је приврженост породици и пријатељима у Хрватској, незадовољство животом у Њемачкој и потешкоће с уклапањем у тамошње друштво.
Посебно је занимљиво да осморо од деветоро испитаних није искључило могућност поновног одласка у иностранство ако их на то присиле економске прилике у Хрватској.
Иако је ријеч о малом и нерепрезентативном узорку, истраживање упозорава на проблеме са стамбеном политиком, несигурношћу запослења и животним стандардом у Хрватској, али и на чињеницу да повратак исељеника не мора нужно бити трајан.
"У разговорима које сам водила с повратницима из Њемачке неки су помињали да би због потенцијалних неповољних прилика на тржишту рада и незадовољавајућег животног стандарда у Хрватској поново размотрили одлазак, а новија истраживања такође истичу потешкоће при повратку или након повратка. Знамо, дакле, да је за неке нови одлазак и даље могућност, али засад немамо податке о томе колико их заиста поново оде", рекла је Балија Винцек.
Или како је то објаснио један од испитаника у истраживању, тада 41-годишњак, који се вратио и отворио фирму у Хрватској: "Отишао сам у Њемачку због отплате кредита, па ако се поново догоди исто, сигурно идем опет напоље".
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