Хрвати забрањују продају хладног пива у продавницама?

09.09.2025
13:07
Коментари:0
Данас се хладно пиво може купити на било којем киоску, у продавници или на бензинској пумпи. У будућности то више неће бити могуће у Хрватској, или ће морати имати посебну дозволу града или општине.
Министарство привреде ће до краја године измијенити Закон о трговини и омогућити значајна ограничења продаје хлађених алкохолних пића у Хрватској, незванично сазнаје тамошњи портал "24 сата.хр".
Наиме, како се додаје, закон ће, према првим информацијама, предвидјети могућност да градови и општине одреде у којим просторима и искључиво у којим терминима продавнице и киосци могу продавати хладна алкохолна пића.
Свијет
Опсадно стање у Берлину: Десетине хиљада људи без струје, полиција на улицама
На примјер, туристичко мјесто или град који има проблем са цјелодневним пијењем туриста може, на примјер, забранити продају послије 17 часова, или раније или касније, преноси б92.
"Центри градова више неће изгледати као сада ноћу због пијанства. Такве куповине нису могуће ни у неким другим земљама. У Аустрији не можете купити алкохол на киоску или бензинској пумпи у скијалишту", каже саговорник "24 сата" из министарства.
Ово ће се односити и на велике трговинске ланце, па ће и они зависити од одлука градова.
Најновије
Најчитаније
08
19
08
09
08
08
08
01
08
01
Тренутно на програму