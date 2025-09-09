Logo
Large banner

Хрвати забрањују продају хладног пива у продавницама?

09.09.2025

13:07

Коментари:

0
Хрвати забрањују продају хладног пива у продавницама?
Фото: Craig Adderley/Pexels

Данас се хладно пиво може купити на било којем киоску, у продавници или на бензинској пумпи. У будућности то више неће бити могуће у Хрватској, или ће морати имати посебну дозволу града или општине.

Министарство привреде ће до краја године измијенити Закон о трговини и омогућити значајна ограничења продаје хлађених алкохолних пића у Хрватској, незванично сазнаје тамошњи портал "24 сата.хр".

Наиме, како се додаје, закон ће, према првим информацијама, предвид‌јети могућност да градови и општине одреде у којим просторима и искључиво у којим терминима продавнице и киосци могу продавати хладна алкохолна пића.

policija njemacka

Свијет

Опсадно стање у Берлину: Десетине хиљада људи без струје, полиција на улицама

На примјер, туристичко мјесто или град који има проблем са цјелодневним пијењем туриста може, на примјер, забранити продају послије 17 часова, или раније или касније, преноси б92.

"Центри градова више неће изгледати као сада ноћу због пијанства. Такве куповине нису могуће ни у неким другим земљама. У Аустрији не можете купити алкохол на киоску или бензинској пумпи у скијалишту", каже саговорник "24 сата" из министарства.

Ово ће се односити и на велике трговинске ланце, па ће и они зависити од одлука градова.

Подијели:

Тагови:

Пиво

Хрватска

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner