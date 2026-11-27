Аутор:АТВ редакција
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Снијег и ледена киша изазвали су проблеме у саобраћају широм Хрватске, а за теретна возила с приколицама и возила без зимске опреме нема проходног путног правца из унутрашњости према Хрватском приморју, Истри и Далмацији, као ни у супротном смјеру.
Сњежне пахуље јутрос су дочекали и становници Загреба.
Иако новембар још није завршен, снијег и сусњежица јутрос, 27. новембра, стигли су у хрватску пријестоницу.
Како извјештава Јутарњи лист, сусњежица пада у већем дијелу града, док из Сесвета стижу фотографије сњежних падавина.
Температура ваздуха током јутра креће се између нула и три степена Целзијусова, а повремени снијег очекује се током пријеподнева.
Најтежа ситуација у саобраћају је у Горском котару, Лици и Хрватском приморју, гдје су зимски услови захватили и неке од најважнијих саобраћајница у земљи.
Према јутрошњем извјештају Хрватског ауто-клуба, зимски услови на снази су на ауто-путу А1 између чворова Босиљево 2 и Госпић, на ауто-путу А6 између Киковице и Босиљева 2, државном путу ДЦ1 између Карловца и Ваганца, као и на старом путу кроз Горски котар, од Здихова преко Стубице до Киковице.
Екипе зимских служби чисте и посипају коловозе, а возачи су упозорени да не претичу њихова возила.
Додатне проблеме ствара јак вјетар, због којег су уведена ограничења за поједине категорије возила на ауто-путу А7 и Јадранској магистрали.
Осим снијега, посебан проблем представља ледена киша, која је у Лици забиљежена још синоћ.
Ријеч је о падавинама које се смрзавају при додиру с хладном подлогом, стварајући слој леда на путевима и тротоарима.
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Гдје ће бити падавина? Ово је прогноза за данас
Државни хидрометеоролошки завод Хрватске (ДХМЗ) издао је жута упозорења због снијега, могућег формирања дебљег сњежног покривача и поледице.
Највише снијега очекује се у Горском котару и на сјеверу Like. Опасност од поледице постоји и на мостовима и надвожњацима у унутрашњости земље.
Према прогнози метеоролога ДХМЗ-а Изидора Пелајић, током послијеподнева очекује се постепени престанак падавина са сјевера.
У унутрашњости Хрватске у суботу ће још бити сусњежице, док се од недјеље очекује углавном суво и сунчаније вријеме, али уз још хладнија јутра.
На Јадрану ће највише проблема током викенда стварати бура, која ће у суботу бити јака, с олујним ударима.
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