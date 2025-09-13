Logo

Хрватска проводи највећу војну вјежбу у посљедњих 7 година

13.09.2025

18:48

Коментари:

0
Хрватска проводи највећу војну вјежбу у посљедњих 7 година
Фото: Youtube/Ministarstvo obrane R. Hrvatske/screenshot

Седмодневна војна вјежба Оружаних снага РХ - Борбена моћ 25, проводи се у копненој и ваздушној домени војног полигона "Еуген Кватерник" код Слуња те на поморском војном полигону Жирје.

Како је извијестило Министарство одбране Републике Хрватске (МОРХ), то је од 2018. године највећа заједничка војна вјежба, почела је 12. септембра и трајаће до 19. септембра.

Синхронизацијом борбеног дјеловања копнених, поморских и ваздушних средстава показаће се увјежбаност припадника Хрватске војске и маневарско-борбене способности технике за извршење темељне мисије Оружаних снага Републике Хрватске, пише Кликс.

Нина Јанковић

Сцена

Глумица има нови хоби: Показала како проводи вријеме на селу

Свеобухватни процес војног планирања кулминираће 17. септембра на војном полигону “Еуген Кватерник” демонстрацијом способности маневра и борбене моћи свих новонабављених система уведених у оперативну употребу у посљедњих годину дана, навели су из МОРХ.

Тагови:

Хрватска

vojna vježba

Коментари (0)
