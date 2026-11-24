Аутор:АТВ редакција
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Један ученик је данас повријеђен у инциденту који се догодио у основној школи у Чрномељу на југоистоку Словеније, саопштила је локална полиција.
Како преноси СТА, према прелиминарним информацијама из Министарства просвете, маскирани ученик је напао другог ученика оштрим предметом.
Регионални веб портал Моја Делењска пренио је да нападнути ученик није тешко повријеђен.
Полиција на лицу мјеста истражује инцидент, навело је министарство, истичући да је у шоку због овог догађаја, који
је најоштрије осудило.
Србија
Како је малољетни ученик дошао до пушке којом је пуцао у школи?
"Школа мора да буде безбједно мјесто и мјесто од повјерења, тако да не сме бити оправдања за овакво насиље нити се сме умањивати његова озбиљност", наводи се у саопштењу.
Према изјавама очевидаца и родитеља, велики број полицајаца и ученика се налази испред школе.
Родитељи су обавијештени о инциденту, додаје министарство, пише Танјуг.
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