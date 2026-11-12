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Инспекција утврдила озбиљне пропусте на Клиници за психијатрију у Јанкомиру

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АТВ редакција
12.11.2026 11:08

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Zagreb Hrvatska
Фото: Pham Ngoc Anh/Pexels

Здравствена инспекција утврдила је "озбиљне пропусте" у Клиници за психијатрију "Свети Иван" на Јанкомиру након смрти 32-годишњег пацијента Кристиана Јосипа Периша, наводи се у налазима здравствене инспекције које је објавило Министарство здравства.

Надзор ће, кажу, бити настављен. Наводе да је потребно утврдити одговорност свих одговорних, па и директорке болнице и Управног одбора.

Спроведеним надзором инспекција је, кажу, утврдила неусклађеност у документацији поступака физичког спутавања, док је временски размак у прегледу снимка видеонадзора и пријављивању уочених неправилности отворио додатна питања о правовремености поступања и испуњавању законских обавеза. Осим тога, наводе да у поступању није поштован прописан Протокол.

Кристиан Јосип Периш

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Директорка болнице у којој је умро Периш поднијела оставку

Након прелиминарног налаза здравствене инспекције, ресорна министарка Ирена Хрстић очекује од Града Загреба, као оснивача Клинике да предузме потребне мјере, санкционише Управу Клинике и разреши Управни одбор због непоштовања прописаних Протокола за поступање у ванредним ситуацијама, саопштено је из Министарства здравства.

У међувремену, градоначелник загреба Томислав Томашевић саопштио је на сједници Градске скупштине да је директорка Клинике за психијатрију поднијела оставку.

Танјуг)

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Тагови :

Кристијан Јосип Периш

Загреб

Убиство

Кристиан Јосип Периш

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