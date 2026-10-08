Кнежевић: За мене је генерал Младић херој, спреман сам да робијам због својих увјерења

Аутор:АТВ редакција
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Лидер ДНП-а Милан Кнежевић рекао је након разговора у полицији да је за њега генерал Ратко Младић херој и да се неће позивати на имунитет већ да је спреман да робија због својих увјерења.
"Ратко Младић је за мене ратни херој, а не злочинац, и да није било њега, Срби би прошли кроз страдања налик онима у Независној Држави Хрватској, Јасеновцу, Јадовну и безбројним стратиштима о којима данас нико не жели да говори", рекао је Кнежевић након што је дао изјаву у полицији због објава о генералу Младићу.
Додао је да је у полицији рекао да у потпуности стоји иза својих изјава, преносе црногорски медији.
У пријави, како је навео, пише да се терети за изазивање вјерске мржње и нетолеранције и величање ратних злочинаца, а он сматра да то није тако, јер, како каже, није уљепшао ништа, већ је рекао само истину.
"За српски народ он је ратни херој и нека му је вјечна слава, њему и свима који су дали животе за одбрану отаџбине и интереса српског народа", нагласио је Кнежевић.
Он је навео да се неће позивати на имунитет јер, како тврди, тужилаштво жели да га казни зато што је одбио да да кворум за смјену Андрије Мандића што потврђује да тужилаштво постаје четврта грана власти.
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"Нећу да дозволим тужилаштву ни судовима да преваспитавају српски народ, док се овдје славе Адем Јашари, Осман Растодер, Хашим Тачи, УЧК и терористичке творевине које су разориле заједничку државу, а само нас Србе да поспу геноцидним пепелом и прогласе нас генералним кривцима. Спреман сам да робијам због својих увјерења и нећу се помјерити ни за јоту", истакао је Кнежевић.
(СРНА)
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