Аутор:АТВ редакција
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Полицијска управа карловачка огласила се данас, 18. новембра, поводом тешке саобраћајне несреће која се рано јутрос догодила код Слуња, а у којој су погинуле три особе, док су три повријеђене. У несрећи су учествовала и два теретна возила са регистарским ознакама Босне и Херцеговине.
"Јутрос у 6.05 часова на државном путу Д-1 у мјесту Благај, град Слуњ, догодила се саобраћајна несрећа у којој су три особе смртно страдале, а три су повријеђене. Путничким возилом карловачких регистарских ознака у смјеру Карловца управљао је 52-годишњи хрватски држављанин који је у лијевој кривини, преко двоструке пуне линије, започео претицање скупа возила са регистарским ознакама Босне и Херцеговине, којим је управљао 30-годишњи држављанин Босне и Херцеговине", наводи се у саопштењу полиције.
Како су појаснили, аутомобил је том приликом ударио у путничко возило сисачких регистарских ознака, којим је из супротног смјера управљао 56-годишњи хрватски држављанин.
Од силине удара аутомобил се заротирао и ударио у другу групу возила са регистарским ознакама Босне и Херцеговине, којим је у смјеру Карловца управљао 66-годишњак, након чега се зауставио на средини коловоза.
Из полиције су навели да се аутомобил карловачких регистарских ознака након првог судара наставио кретати према Карловцу.
Возило је потом ударило у камени усјек поред пута, од којег се одбило, заротирало и ударило у предњи дио теретног возила којим је управљао 30-годишњи држављанин БиХ, а које је претходно покушало да претекне.
"У саобраћајној несрећи смртно су страдали 56-годишњи возач путничког возила сисачких регистарских ознака, као и 51-годишњи сувозач и 53-годишњи путник из истог возила, сви хрватски држављани. Други путник из возила сисачких регистарских ознака, 54-годишњи хрватски држављанин, тешко је повријеђен", саопштено је из полиције.
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Познат идентитет страдалих у језивој несрећи, међу њима и предсједник фудбалског клуба
Тешке тјелесне повреде опасне по живот задобио је 52-годишњи возач аутомобила карловачких регистарских ознака, док је 52-годишња путница из истог возила, такође хрватска држављанка, лакше повријеђена.
На мјесту несреће полицијски службеници и замјеник жупанијског државног тужиоца у Карловцу обавили су увиђај.
Утврђено је да су сви учесници саобраћајне несреће користили сигурносне појасеве.
"Саобраћај на тој дионици државног пута био је обустављен до 11 часова, након чега је нормализован. Због изазивања саобраћајне несреће против 52-годишњег возача надлежном државном тужилаштву биће поднесена кривична пријава", навели су из полиције.
Сва тројица погинулих мушкараца била су из Топуског, а према ријечима начелника ове општине Ивице Кузмића, кренули су према Шкабрњи на обиљежавање годишњице страдања.
"Јуче смо били сви заједно и палили свијеће. Рекли су ми да не знају хоће ли за Вуковар или Шкабрњу. Кренули су за Шкабрњу и догодила се трагедија", рекао је Кузмић за портал 24сата.
Он је открио да су погинули били познати и цијењени чланови локалне заједнице.
"Један је био предсједник нашег фудбалског клуба, други је један од већих предузетника код нас, а трећи је пензионисани припадник Громова. Велика је ово трагедија за општину, прогласићемо дан жалости. Страшно", рекао је начелник.
Додао је да је међу повријеђенима и његов пунац.
На друштвеним мрежама локалног фудбалског клуба потврђено је да је у несрећи погинуо предсједник клуба.
Поводом трагедије огласила се и градоначелница Слуња Мирјана Пушкарић.
"Сваки изгубљени живот је велика трагедија, јако нам је жао због изгубљених живота. Поготово што су то људи који су се кретали према Шкабрњи на данашње обиљежавање", рекла је Пушкарићева.
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