Аутор:АТВ редакција
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На главном загребачком тргу у суботу вече одржала се комеморација за Кристиана Јосипа Периша (32).
Он је, подсјетимо, прије тачно мјесец преминуо у Клиници за психијатрију Свети Иван у загребачком Јанкомиру.
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Комеморацију је организиовала његова породица.
Окупљени су позвани да понесу бијеле јастуке, који су постали симбол породичне иницијативе "Нећете нас угушити".
Наиме, Кристиан Периш је преминуо у тренуцима кад му је глава била прекривена јастуком.
Окупљенима се емотивним говором обратила његова сестра Михаела.
Видно потресена, присјетила се њиховог дјетињства, братове неизмјерне бриге за породицу и посебне повезаности коју су дијелили.
Њене ријечи биле су посвећене брату који је, како је истакла, цијели живот осјећао потребу штитити своје сестре.
"Можда сам ја с временом заборавила неке ствари кроз које сам прошла, али он није заборавио како је било гледати своју малу сестру у болници у таквим ситуацијама. И можда никад није престао осјећати да мора бити ту за мене. То је био Кристиан", рекла је Михаела.
Присјетила се како јој брат није увијек морао ријечима показивати колико брине за њу.
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Његова присутност и осјећај сигурности који јој је пружао били су довољни да зна како се увијек може ослонити на њега.
"Можда није увијек морао ништа рећи. Можда нисам увијек ни примјећивала колико брине. Али негдје сам увијек знала да имам њега. Да постоји неко ко ће се забринути, ко ће ме питати јесам ли добро, ко ће имати потребу стати испред мене и заштитити ме од свега што може", испричала је Михаела, преносе хрватски медији.
Посебно емотивно говорила је о Кристиановој улози у породици. Иако су њихови родитељи, како је нагласила, цијели живот посветили дјеци, њен је брат осјећао посебну одговорност за своје сестре.
"Иако су наши родитељи дивни људи, пуни бриге за нас, те се за нас жртвују цијели свој живот, свеједно је Кике у посљедње вријеме често говорио како је он ту да чува мене и сестру. Као да је његова улога бити наш заштитник", казала је Михаела.
Окупљенима се обратио и хрватски пјевач Марко Кутлић. Замолио је грађане да минутом шутње одају почаст преминулом Кристиану, преноси РадиоСарајево.
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Окупљени су се у тишини присјетили Кристиана и исказали подршку његовој породици.
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