Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Хрватске Зоран Милановић рекао је данас у Охриду да Европска унија /ЕУ/ пролази кроз тешко вријеме и нема одговоре на изазове који су пред њом, док су рјешења која се нуде лоша.
Милановић је на конференцији за медије након састанка лидера Брдо Бриони процеса истакао да је овогодишњи састанак процеса био један од најконструктивнијих, те да је атмосфера била угодна.
"Видјели смо разумно приступање проблемима који нас дијеле и данас носим тај утисак", рекао је Милановић.
Он је подсјетио да је овај процес замишљен као помоћ Словеније и Хрватске осталим земљама региона на путу ка ЕУ, преноси Срна.
Говорећи о резолуцији о Вуковару Европског парламента, Милановић је рекао да се ради о резолуцији полудемократске институције недемократске ЕУ.
"То је став и ја се са елементима тог документа слажем и разумијем да не можемо имати исто мишљење о тим питањима и нећемо их никада имати", истакао је Милановић.
Предсједник Сјеверне Македоније Гордана Сиљановска Давкова рекла је да је Брдо-Бриони процес једна од најбољих иницијатива која говори о важности добросусједских односа, наводећи да је напредак земаља региона важан не само за њих, него и за ЕУ.
"Нама је јасно, а мислим да је и ЕУ да она, уколико жели да буде фактор на глобалној и сложеној политичкој сцени, мора да схвати да треба да буде и геополитичка унија. У супротном, без западног Балкана, оставиће геополитички вакуум, а у политици вакуум никада не постоји", рекла је она.
Према њеним ријечима, на данашњем састанку истакнуто је и да младима не треба оставити будућност, већ их треба укључити у рјешавање проблема.
Предсједник Словеније Наташа Пирц Мусар рекла је да Брдо-Бриони процес доноси конкретне резултате, те да је један од њих сарадња служби за запошљавање чији су представници разговарали о могућностима запошљавања младих.
"Зато сам данас предложила да наредне године организујемо посебан састанак директора јавних служби за запошљавање из свих земаља учесница. Њихов задатак био би да припреме конкретне приједлоге и заједнички план мјера за побољшање могућности запошљавања младих и смањење ризика од одласка младих", нагласила је она.
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