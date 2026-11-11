Милановић жестоко ударио на Пленковића: "Увлачи Хрватску у туђи рат"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Хрватске Зоран Милановић критиковао је изјаву премијера Андреја Пленковића да је забрињавајуће што хрватски војници не учествују у мисијама подршке Украјини, оптуживши га да не заступа интересе Хрватске и да је грубо увриједио хрватску војску.
Пленковић је у уторак у Сабору рекао да је „озбиљан недостатак“ и „забрињавајуће“ то што Хрватска није дио НАТО-ове мисије НСАТУ и мисије Европске уније ЕУМАМ, за шта је оптужио Милановића и лијеву опозицију. Такође је рекао да су украјинске оружане снаге тренутно „најобученија, најприлагођенија, најдинамичнија и, у смислу борбеног искуства, најзанимљивија европска војска која постоји“.
Милановић је у сриједу на Фејсбуку написао да је премијер „понизио властиту војску“, а „некритички уздизао туђу“, чиме „није заступао хрватске интересе, него поновио оно што му се диктира и сугерише из Брисела“.
„Умјесто да заговара мир, он заговара рат и увлачење Хрватске у туђи сукоб. Хрватској то не треба. Хрватској треба политика мира која штити хрватске људе и брине се о њима“, истакао је хрватски предсједник.
Критиковао је Пленковића, наводећи да је управо он тај који „нема појма“ јер његова влада до данас није упутила хрватске војнике у Заједнички центар за анализу, обуку и едукацију НАТО-а и Украјине (ЈАТЕЦ). Ријеч је о цивилно-војној организацији унутар командне структуре НАТО-а, основаној ради систематског проучавања искустава из рата у Украјини и њихове примјене у развоју будућих одбрамбених капацитета НАТО-а и Украјине.
Милановић тврди да је, као врховни командант, још прије осам мјесеци подржао одлазак хрватских војника у тај центар у Пољској те да је након тога више пута, писмено и усмено, позивао Министарство одбране (МОРХ) да то подржи.
„До данас ниједан хрватски војник тамо није отишао. Пленковић очигледно нема појма зашто, а требало би да зна јер одлука о слању војника зависи искључиво од МОРХ-а“, рекао је Милановић.
Пленковићу је замјерио и то што, како наводи, није упознат са материјалним стањем војске, о чему му је писао прије мјесец дана, позивајући га да се предузму конкретне мјере за јачање њене спремности.
„И шта је Пленковић урадио? Ништа, осим што је министар одбране позвао начелника Главног штаба на разговор како би утврдио, замислите, ко је и зашто врховном команданту дао тачне информације о стању у Хрватској војсци!“, наставио је хрватски предсједник.
„Хрватска војска је професионална, способна и одана Републици Хрватској и у њу имам пуно повјерење. А Пленковића позивам да престане да води само туђе бриге и још једном прочита допис који сам му, у доброј вјери, упутио само с једним циљем: да влада и Министарство одбране почну да рјешавају нагомилане проблеме који муче Хрватску војску“, закључио је Милановић, а преноси Радио Сарајево.
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