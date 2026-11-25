Аутор:АТВ редакција
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Црна Гора се нада да ће до краја године завршити преговоре о свим поглављима у вези са чланством у ЕУ и да ће до љета сљедеће године потписати приступање Унији, изјавио је црногорски предсједник Јаков Милатовић.
Он је по доласку на Самит ЕУ-западни Балкан у Бриселу рекао да је Црна Гора одмакла најдаље у преговорима о чланству у ЕУ.
"Надамо се да је ово посљедњи самит за Црну Гору у овој улози", додао је црногорски предсједник.
Милатовић је оцијенио да би пријем Црне Горе у чланство Уније "био позитиван сигнал осталим земљама кандидатима да је политика проширења Уније жива".
Он је рекао да Црна Гора улази у ЕУ под истим условима као Хрватска, Словенија, Мађарска, Пољска и друге земље, са свим правима и обавезама које важе за чланице европског блока.
Милатовић је нагласио да Подгорица жели да заједно са Загребом ријеши питање разграничења са Хрватском и на копну и на мору.
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Он је указао да Хрватска није имала ријешено питање границе са Словенијом у тренутку када је ушла у ЕУ, али је примљена у европски блок и додао да Црна Гора, у том смислу, има своје национално достојанство.
Самит ЕУ-западни Балкан је најважнији догађај за све земље кандидате за учлањење у Унију, која треба да окупи све земље кандидате и понуди им исте услове у процесу приступања блоку заснованом на заслугама, изјавио је премијер Албаније Еди Рама.
Он је по доласку на Самит ЕУ-западни Балкан у Бриселу рекао да је самит важан и за чланице Уније, јер се ради о тренутку за отворени разговор о протеклом периоду и идејама за будућност.
Рама је изразио увјерење да је сада прави тренутак за додатно залагање за већу интеграцију, те да ЕУ треба да направи храбар корак и окупи све земље кандидате за преговарачким столом без мијењања процеса интеграције заснованог на заслугама.
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