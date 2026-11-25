Аутор:АТВ редакција
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Жена из Белишћа преварена је за 3.765 евра. Како је саопштила Осјечко-барањска полицијска управа, педесетогодишњакиња са подручја Белишћа је 24. новембра на мобилни телефон примила поруку непознате особе која се представила као њен син и затражила новац.
Вјерујући да комуницира са сином, жена је замолила своју двадесетогодишњу ћерку да са банковног рачуна уплати тражених 1.920 евра. Након тога, непозната особа поново је послала поруку и затражила још 1.845 евра, које је педесетогодишњакиња уплатила са свог рачуна.
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Када је непозната особа затражила додатних 800 евра, мајка и ћерка посумњале су да је ријеч о превари, па су позвале сина на његов уобичајени број телефона. Он им је тада рекао да није мијењао број мобилног телефона нити тражио новац.
Непознати починилац оштетио је мајку и ћерку за укупно 3.765 евра. Полиција трага за починиоцем.
(Индекс)
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