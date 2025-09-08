Младић (28) возио уназад, па ударио човјека са дјететом у наручју

Извор:
Аваз
08.09.2025
11:05
Коментари:0
На тргу Светог Тројства у Пожеги јуче се догодила саобраћајна несрећа.
До несреће је дошло око 16.45.
Наиме, несрећу је скривио 28-годишњи возач који се кретао тргом, иако је саобраћај њиме био привремено затворен одлуком Града Пожеге.
28-годишњак се аутомобилом кретао уназад, а да се претходно није увјерио како то може учинити на сигуран начин. Задњим дијелом возила ударио је 61-годишњег пјешака који је у наручју држао дијете.
У саобраћајној несрећи 61-годишњак је тешко повријеђен, док је дијете лакше повријеђено.
Код 28-годишњег возача алкотестирањем није утврђена присутност алкохола, док је тестирањем на присутност дрога у организму утврђена присутност дроге. Против њега слиједи кривична пријава због почињеног кривичног дјела изазивања саобраћајне несреће, преноси Аваз.
