Младић (28) возио уназад, па ударио човјека са дјететом у наручју

Аваз

08.09.2025

11:05

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

На тргу Светог Тројства у Пожеги јуче се догодила саобраћајна несрећа.

До несреће је дошло око 16.45.

Наиме, несрећу је скривио 28-годишњи возач који се кретао тргом, иако је саобраћај њиме био привремено затворен одлуком Града Пожеге.

28-годишњак се аутомобилом кретао уназад, а да се претходно није увјерио како то може учинити на сигуран начин. Задњим дијелом возила ударио је 61-годишњег пјешака који је у наручју држао дијете.

У саобраћајној несрећи 61-годишњак је тешко повријеђен, док је дијете лакше повријеђено.

Код 28-годишњег возача алкотестирањем није утврђена присутност алкохола, док је тестирањем на присутност дрога у организму утврђена присутност дроге. Против њега слиједи кривична пријава због почињеног кривичног д‌јела изазивања саобраћајне несреће, преноси Аваз.

Саобраћајна незгода

mladić

dijete

