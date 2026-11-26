Аутор:АТВ редакција
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У централном дијелу Црне Горе и на Приморју данас је на снази црвени метеоаларм због најављених обилних падавина, јаких удара вјетра и могућих временских непогода.
Из Министарства унутрашњих послова апеловали су на грађане да поступају одговорно, избјегавају боравак у близини водотока и подручја подложних плављењу, као и да путовања планирају у складу са временским условима.
У континенталним и планинским пределима најављени су удари ветра преко 50 километара на сат и јака киша са најмање 50 милиметара падавина за 24 сата, уз могућност временских непогода и града.
Из МУП-а апелују на грађане да прате препоруке и званична обавештења надлежних институција, пише Танјуг.
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