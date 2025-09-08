Logo
Након смрти бебе, бабици допуштено да се брани са слободе

Жени која је помагала у кућном порођају близанаца, при којем је једно дијете преминуло допуштено је да се брани са слободе.

Судија је одбацио приједлог тужитељства које је тражило једномјесечни истражни затвор. Оцијенио је да не постоји опасност од бијега јер је ријеч о држављанки Европске уније, с пријављеним боравиштем у Аустрији те да би евентуално неодазивање на рочишта омогућило расписивање европског налога за хапшење.

Одбацио је и приједлог притвора због опасности од утицања на свједоке, родитеље преминуле бебе.

Из Коморе бабица, апелују на хитно рјешавање питања изванболничких порођаја у Хрватској. Истичу да све земље Уније имају регулисан кућни порођај.

Међутим у Хрватској гдје кућни порођај није регулисан, кажу из Коморе, жене позивају бабице из иностранства, чији рад нико не надгледа и жене се доводе у непотребан ризик.

"Оваква ситуација доводи жену која је одлучила родити код куће у непотребан ризик, као и њено новорођенче. На Министарству здравства је задатак да закон проведе у дјело и омогући женама порођај изван болнице. Уз квалитетне стручне смјернице , ризик од трагедија попут ове био би сведен на минимум", напомињу у саопштењу, преноси дневник.хр.

