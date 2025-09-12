Logo
Настављена потрага за д‌јевојком која се утопила у Црној Гори

12.09.2025

10:02

Коментари:

0
Настављена потрага за д‌јевојком која се утопила у Црној Гори
Фото: Pixabay

Из Управе поморске сигурности и управљања лукама саопштено је да је ријеч о неприступачном терену, најтежем за потрагу у Црној Гори, те да је зато ангажован и хеликоптер Министарства унутрашњих послова.

Настављена је потрага за тијелом д‌јевојке из Врњачке Бање која се утопила код рта Весло на Луштици када је повукао талас док се на једној од стијена фотографисала са пријатељицом.

Хеликоптер је јутрос већ кружио око мјеста гд‌је се д‌јевојка јуче утопила, а потрагу ће почети и рониоци из Бијеле.

Подршку у потрази даје и Луштица беј тим за хитно реаговање, а укључиће се и спасилачки скутери, дронови и остала расположива средства.

Претпоставља се да су д‌јевојку јуче повукли таласи док се фотографисала са пријатељицом на једној од стијена.

Екипе полиције и ронилаца уочиле су јуче у једном тренутку тијело д‌јевојке како плута, али лоше временске прилике и таласи онемогућили су да јој приђу. Због тога је акција извлачења настављена јутрос.

Коментари (0)
