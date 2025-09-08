Наставник осумњичен за злостављање ученице, пуштен да се брани са слободе

08.09.2025
15:48
Коментари:0
Наставник физичког васпитања у Основној школи (ОШ) "Маршал Тито" у Улцињу Р.П.(66), ухапшен у суботу 6. септембра због сумње да је сексуално злостављао деветогодишњу ученицу, пуштен је данас да се у даљем поступку брани са слободе, сазнају "Вијести".
Према истим сазнањима, Основни суд у Улцињу је усвојио предложену мjеру надзора и забрану приблажавања оштећеној и свjедоцима.
Као олакшавајућа околност узето је да Р.П. раније није осуђиван за таква дjела.
Министарство, просвjете, науке и иновација (МПНИ), одмах након хапшења, суспендовало је наставника до окончања поступка, пишу Вијести.
''МПНИ поздравља брзу реакцију и сензибилитет који су, у овом веома осjетљивом случају, показале надлежне институције. Уз пуно поштовање права оштећене стране, а поштујући и презумпцију невиности, исказујемо увjерење да ће надлежни органи на најефикаснији начин и по хитном поступку у потпуности расвijетлити овај догађај'', саопштили су тада из МПНИ.
Улцињска полиција ухапсила је у суботу Р.П (66) због сумње да је сексуално узнемиравао ученицу стару девет година.
''Полицијски службеници Одјељења безбиједности Улцињ лишили су слободе Р.П (66) из Улциња, због сумње да је, на штету дјевојчице старе девет година, починио кривично дјело сексуално узнемиравање. Осумњичени је наставник, док је оштећено дијете ученица једне школе. Догађај је полицији пријављен 2. септембра, након чега су полицијски службеници без одлагања, са посебном пажњом и сензибилитетом јер се ради о малољетном дјетету, предузели све потребне мјере и радње како би се утврдиле чињенице у пријављеном догађају'', саопштено је тада из Управе полиције.
