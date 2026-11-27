Аутор:АТВ редакција
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На друштвеним мрежама је објављен снимак на којем се види како аутомобили прелазе преко поплављеног моста Антенал код ушћа ријеке Мирне у море у Истри.
Мост се налази на државној цести између Новиграда и Пореча, а снимак је, како преноси Индеx.хр, настао у четвртак. Аутомобили на снимку возе коловозом који је са свих страна окружен водом и дјелује као да возе по мору.
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Цеста се на том мјесту повремено мора затварати за сав саобраћај због високог нивоа мора и воде, а Истру су овог мјесеца погодиле обилне кише.
ХАК упозорава возаче на могуће задржавање воде на коловозу и позива их да брзину и начин вожње прилагоде условима на цести.
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