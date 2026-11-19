Аутор:АТВ редакција
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У никшићком насељу Страшевина у четвртак се око 14:00 часова догодила пуцњава у којој је рањен Дарко Вицковић (46), који је касније преминуо од посљедица повреда, саопштено је из Управе полиције. Њега је усмртила за сада непозната особа.
Вицковић је, како наводе, био оперативно интересантно лице.
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Директор Опште болнице Никшић Зоран Мркић је казао за портал РТНК да је Вицковић у никшићку болницу довезен без знакова живота и да је преминуо у току покушаја реанимације.
"Покушана је реанимација, али без успјеха. На пријему је наступио смртни исход“, рекао је Мркић.
Из Управе полиције је саопштено да починилац за сада није познат. Како су навели, о догађају је обавијештен државни тужилац у Вишем државном тужилаштву у Подгорици.
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“Службеници Одјељења безбједности Никшић, уз подршку службеника Сектора за борбу против криминала и у координацији и по налогу Вишег државног тужилаштва у Подгорици, предузимају увиђајне и друге полицијско-тужилачке мере и радње у циљу расвјетљавања догађаја, идентификације и хватања починиоца, о чему ће јавност бити благовремено обавијештена”, пише у саопштењу УП.
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