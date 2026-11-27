Коментари:0
Свјетска здравствена организација /СЗО/ упозорила је да би оспице поново могле да се шире због слабљења имунитета становништва и ниске стопе вакцинације.
Према доступним подацима, у Црној Гори је током прошле године прву дозу вакцине против оспица примило свега 13 одсто дјеце, док је свјетски просјек 84 одсто.
Знатно испод свјетског просјека је и БиХ са 46 одсто дјеце која су лани примила прву дозу вакцине против оспица, Сјеверна Македонија са 63 одсто, Румунија са 66 и Србија са 73 одсто.
Према годишњем извјештају СЗО, лани је у свијету забиљежено 59 великих епидемија оспица. Процјењује се да је заражено 9,8 милиона људи, што је 74 одсто мање него 2000. године, преноси Срна.
Од оспица су умрле 72.000 људи, односно 91 одсто мање него 2000. године.
Наука и технологија
9 ч0
Друштво
1 д0
Наука и технологија
4 д0
Друштво
4 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму