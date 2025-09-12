Ноћна мора на путу за Хрватску: Стао да сипа гориво па остао без више од 1.000 евра

12.09.2025
15:10
Коментари:0
Оно што је требало да буде кратак предах и брзо пуњење резервоара на бензинској пумпи на путу за Хрватску, али завршило је са много љутње, губитком времена и папреним рачуном.
Авантура једног Швајцарца започела је у уторак ујутру на Есо одморишту Фрата Суд у Портогруароу у покрајини Венеција.
''Апсолутна дрскост!'', почео је своју причу Т.Г. (36) и додао да је наточио дизел у свој ауто за 102,29 евра, али недуго након наставка вожње изненада се упалио сигнал упозорења и његов аутомобил је одмах изгубио снагу.
Регион
Породични датуми и кућни број - добитна комбинација за 80.000 евра
Након што је стигла шлеп служба која је одвезла ауто у најближи сервис, испоставило се да је несрећни возач у свој ауто наточио обичну воду!
Хроника
Возач погинуо у стравичном судару код Добоја
''Нисам знао шта даље и који ће ме трошкови дочекати. Након отприлике три сата добио сам одговор на друго питање. Све заједно коштало ме скоро 1.200 евра, укључујући шлепање, нови филтер горива, збрињавање загађеног горива и друге услуге сервиса'', наводи.
Т.Г. каже да зна ко би требало да сноси ове трошкове.
''Од бензинске пумпе тражим повраћај од 102,29 евра и покриће свих трошкова поправке'', истиче.
У случају да се ово не деси у року од десет дана каже да ће ангажовати адвоката и све ће пријавити свом осигурању и удружењима потрошача. Још увијек није добио никакав одговор од Ессо-а.
Да Т.Г. није усамљен у свом проблему показује је поглед на рецензије на Гуглу за ту бензинску пумпу.
''Јутрос смо наточили Дизел Суприм и након мање од 10 км упалила се сигнална лампица'', написао је један корисник прије мјесец дана. "Тамо више никада нећу точити гориво", закључује други, након што је и он написао да му је у ауто наточена вода, пише Хојте.
Т.Г. је послао упозорење другим возачима рекавши да увијек сачувају свој рачун за гориво.
''Само тако касније можете доказати гдје сте га сипали'', каже.
Свијет
Брисел издваја 40 милиона евра за помоћ Кијеву за зиму
Есо Италиа одбацује кривицу и напомиње да су пумпе у власништву трећих страна које самостално управљају пумпама. Додају да они продају гориво независно путем својих оператера. Стога на питања о инциденту може одговорити само оператер.
Т.Г. је у међувремену поново стигао у Швајцарску. Од кратког путовања у Хрватску није имао велике користи. Умјесто планираних 11 сати, путовање је на крају је трајало скоро 20 сати.
''Стигли смо потпуно исцрпљени, одмах отишли да спавамо и већ смо сљедећег јутра морали назад за Швајцарску. Једно је ипак сигурно: На тој бензинској пумпи више никада нећу точити'', закључује.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму