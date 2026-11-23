Аутор:АТВ редакција
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Од 1. јануара 2027. године у Хрватској се проширује систем повратне накнаде за амбалажу.
То значи да ће за неке производе, попут сокова и млијека у тетрапаку или алкохолних пића у малим флашицама, плаћати додатних 10 центи.
Међутим, тај новац грађани ће, као и у случају пластичних боца и лименки, моћи да добију назад уколико празну амбалажу врате у продавницу, преноси Б92.
Ријеч је о промени која је прописана још 2023. године, али ће почети да се примјењује почетком наредне године.
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До сада се повратна накнада наплаћивала за пластичне и стаклене боце, као и лименке запремине од 0,2 до три литра. Од Нове године систем ће обухватити и мање флашице, тетрапак амбалажу и неке друге врсте пластичне амбалаже.
Најједноставније речено, за производе који до сада нису били обухваћени системом повратне накнаде плаћаћемо 10 центи више.
На примјер, ако сок у тетрапаку данас кошта један евро, уз непромењену основну цијену од 1. јануара коштаће 1,10 евра. Када се попије сок, празну амбалажу може да врате и добије својих 10 центи назад.
Исто важи за млијеко и млечне напитке у тетрапаку, као и за мале флашице алкохолних и безалкохолних пића. На примјер, флашица алкохолног пића од 0,1 литра, која до сада није била обухваћена системом, такође ће имати повратну накнаду.
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Нова правила обухватају и амбалажу од других врста пластике, попут ХДПЕ-а, која до сада није била укључена у систем.
Важно је нагласити да није реч о новом порезу нити о новцу који продавница задржава. Повратна накнада функционише исто као и код обичних пластичних боца: плаћамо је приликом куповине, а новац добијамо назад када вратимо амбалажу.
Према важећим правилима, продавнице које продају пића и имају продајни простор већи од 200 квадратних метара обавезне су да преузимају амбалажу обухваћену системом повратне накнаде.
То значи да ће грађани тетрапак амбалажу и мале флашице моћи да враћају у веће продавнице, као што се сада враћају пластичне боце и лименке. Амбалажу преузимају и рециклажна дворишта која имају уговор са Фондом за заштиту животне средине.
Продавнице су обавезне да преузму до 80 комада амбалаже дневно по особи, а могу да прихвате и више.
За повраћај амбалаже није потребно имати рачун нити купити нешто у продавници у којој је враћамо. Накнада мора да буде исплаћена у новцу.
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Ипак, постоје одређена правила. Амбалажа мора бити празна, не сме бити згњечена или уништена, а бар-код и ознака повратне накнаде морају остати читљиви.
Ту настаје проблем. Постојећи аутомати за поврат боца и лименки нису нужно прилагођени тетрапак амбалажи.
То значи да би трговци део амбалаже морали да прикупљају ручно, што би могло да створи додатне гужве и проблеме са складиштењем.
Проширење система значи и знатно веће количине амбалаже које ће бити потребно прикупити, превести и обрадити.
Трговци и произвођачи су зато раније тражили одлагање примјене нових правила, упозоравајући на додатне трошкове и техничке потешкоће. Министарство заштите животне средине и зелене транзиције истицало је да је рок познат још од 2023. године и да је било довољно времена за припрему.
Циљ је да се прикупи више амбалаже за рециклажу и смањи количина отпада који завршава у животној средини или мешаном комуналном отпаду.
Укључивањем тетрапак амбалаже и мањих паковања, систем повратне накнаде обухватиће знатно већи број производа.
За грађане је најважније да од 1. јануара не бацају аутоматски празне тетрапаке и мале флашице у отпад, већ да провјере да ли имају ознаку повратне накнаде.
Ако је имају, за њих ће моћи да добију 10 центи, исто као што већ годинама добијају новац за враћене боце и лименке.
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