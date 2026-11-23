У Хрватској од поноћи појефтињују све врсте горива, за по три , а плави дизел за шест центи, одлучила је данас Влада.

Бензинско гориво продаваће се за 1,53 евра, а дизел за 1,79 евра за литар. Плави дизел биће јефтинији за шест центи и продаваће се по цијени од 1,26 евра за литар.

Течни плин за резервоаре ће бити јефтинији за један цент и продаваће се по цијени од 1,75 евра за килограм, а у боцама ће коштати 2,32 евра за килограм, што је појефтињење за два цента.

Нове цијене горива важиће до 30. новембра, пише Танјуг.